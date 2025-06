Non solo Theo Hernandez | nuovo incrocio Inzaghi-Milan e altri due colpi

Il mercato del Milan si infiamma con un mix di strategie e colpi sorprendenti. Dopo Theo Hernandez, il club rossonero guarda oltre, intrecciando rapporti con l’Al Hilal e puntellando la rosa con nuovi acquisti e cessioni mirate. L’obiettivo è creare un organico competitivo e coeso, seguendo le indicazioni di Inzaghi e Allegri, in un contesto che si fa sempre più dinamico e incerto. La sfida è aperta: quali mosse porteranno i rossoneri alla vittoria?

L’intreccio tra l’Al Hilal e i rossoneri non si ferma all’esterno francese: la risposta non è tardata ad arrivare Dopo aver definito la trattativa per Luka Modric, il Milan non vuole perdere altro tempo. L’obiettivo è quello di rimodulare l’organico cogliendo le priorità messe in risalto da Massimiliano Allegri, pur non trascurando il discorso legato alle cessioni, più magmatico che mai. Le idee di sicuro non mancano: in difesa l’obiettivo numero uno resta Leoni mentre a centrocampo il nome caldo è quello di Granit Xhaka. Non solo Theo Hernandez: nuovo incrocio Inzaghi-Milan e giochi chiusi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it