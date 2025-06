La regione Lombardia multata perché spia i lavoratori per prevenire attacchi informatici

La Lombardia si trova sotto la lente del Garante privacy, che ha imposto una multa significativa per aver monitorato i lavoratori senza consenso. La regione aveva raccolto e conservato i log di navigazione e le email in modalità agile, tentando di prevenire attacchi informatici, ma senza rispettare le normative sulla privacy. Questa vicenda solleva un importante dibattito sull’equilibrio tra sicurezza e rispetto dei diritti dei dipendenti, mettendo in luce la necessità di regole chiare e condivise.

A fine aprile il Garante privacy ha multato la regione Lombardia per aver raccolto e conservato i log di navigazione in Internet (informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, ndr) e della posta elettronica dei lavoratori in modalità agile, senza aver prima preso accordi con le parti.

La Lombardia si trova sotto i riflettori per una vicenda che solleva importanti questioni sulla privacy dei lavoratori.

