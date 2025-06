Società della salute | Problemi dai tagli statali

Il dibattito sulla Società della Salute Senese si infiamma: i tagli statali alla spesa corrente mettono a rischio la qualità dei servizi sociali, creando tensioni tra i Comuni coinvolti. Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme, evidenzia come questa riduzione di fondi ostacoli concretamente il supporto alle fasce più deboli. La situazione richiede una riflessione approfondita sulle priorità e sulla sostenibilità del sistema sociosanitario, perché solo attraverso un dialogo trasparente si potrà trovare una soluzione efficace.

"Il problema vero della Società della Salute Senese sono i tagli alla spesa corrente imposti dal Governo ai Comuni che mettono in difficoltà la copertura dei servizi sociali", così Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme, prende posizione nella polemica sollevata dal Comune di Siena, che non ha ancora firmato la convenzione e ha segnalato mancanza di trasparenza negli atti economici e gestionali del Consorzio. "La SdS – prosegue Starnini – eroga tanti servizi di cui siamo aggiornati in giunta, cui siede la stessa assessora Papi. Ma dovremo consolidare, rilanciare e rinnovare ancora la rete dei servizi sociali in modo da far fronte all’aumento delle richieste e dei costi. 🔗 Leggi su Lanazione.it