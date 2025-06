Stile retrò | i tagli capelli del passato che tornano di moda

Se sei alla ricerca di un look che unisca eleganza vintage e tendenze attuali, i tagli retrò degli Anni 60, 70 e 90 sono la scelta perfetta. Questi stili iconici, come il versatile shag, con le sue scalature decise e volume naturale, sono tornati di moda, portando personalità e fascino in ogni chioma. Scopri come reintepretarli per conquistare un look distintivo e moderno, senza rinunciare al charme del passato.

I tagli di capelli iconici degli Anni 60, 70 e 90 stanno vivendo una nuova stagione di popolarità. Caratterizzati da stile, personalità e versatilità, questi look uniscono fascino retrò e modernità. Ispirato a uno stile che ha segnato profondamente la moda degli Anni 70, il taglio shag è caratterizzato da scalature decise, volumi scomposti, ciocche di diverse lunghezze ed effetto spettinato. Caratterizzato da volumi morbidi, lunghezze scalate e una frangia a tendina che incornicia il viso: il taglio alla Bardot esalta la femminilità con eleganza disinvolta. Ideale per chi cerca un hairlook sensuale.

A Cannes 2025, protagonisti i capelli: a onde, Nineties, con dettagli in stile retrò, accessori coquette e nuove tendenze indie-glam. Da copiare - A Cannes 2025, i capelli a onde nineties dominano la scena, arricchiti da dettagli retro e accessori coquette.

