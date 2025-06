rete idrica possibili interruzioni per lavori di manutenzione

Per garantire un servizio sempre efficiente, Gruppo Hera e Romagna Acque annunciano lavori di manutenzione sulla rete idrica che potrebbero provocare interruzioni d'acqua domani in alcune zone di Premilcuore e Predappio. La conoscenza di queste interruzioni permette di pianificare al meglio le vostre attività quotidiane. Restate aggiornati e preparatevi a eventuali disagi, perché il vostro comfort è la nostra priorità .

Il Gruppo Hera e Romagna Acque informano che, a causa di lavori di manutenzione della rete idrica, domani potranno verificarsi interruzioni di fornitura d’acqua presso le seguenti località : da Ponte Fantella a Molino Fulgenzio lungo la Sp3 (nel comune di Premilcuore ) e a Santa Marina, Cantina e Tontola (in comune di Predappio ). L’intervento, programmato per il 18 giugno e poi slittato per maltempo, sarà effettuato da Hera dalle 8 alle 18.30, in base al progetto Pnrr ‘Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO 8 ’, volto a migliorare gli impianti delle reti locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it