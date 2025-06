La Finanza celebra i suoi 251 anni | Lotta all’evasione e alla criminalità Recuperati 700 milioni di euro

La Guardia di Finanza celebra 251 anni di impegno incessante nella lotta all’evasione fiscale e alla criminalità economico-finanziaria, recuperando oltre 700 milioni di euro per lo Stato. Una storia di dedizione al servizio dei cittadini, proteggendo famiglie e imprese, e adattandosi alle complesse reti criminali. Con un passato ricco di successi, si rafforza ogni giorno per garantire legalità e giustizia. È un anniversario che testimonia il valore della presenza costante dello Stato sul territorio.

Una storia lunga 251 anni. Sempre al fianco dei cittadini, per garantire la legalità e la tutela di famiglie e imprese. "Seguendo le reti complesse e le evoluzioni della criminalità economico finanziaria per riuscire a contrastarla", come ha spiegato il generale Paolo Kalenda, comandante regionale della Guardia di Finanza, che ieri al comando provinciale in via Argia Magazzari ha celebrato l’importante anniversario, alla presenza del comandante provinciale, generale Giovanni Parascandolo, degli ufficiali, delle finanziere e finanzieri e delle autorità cittadine. Nell’occasione, sono stati riassunti i risultati di un anno di impegno sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it