paura al pronto soccorso aggredito un medico

Un episodio di violenza scuote il Pronto Soccorso di Sassuolo: un uomo di 38 anni ha aggredito un medico, danneggiando arredi e causando scompiglio. La pronta intervento dei carabinieri ha portato all’arresto e alla successiva misura cautelare. Un incidente che evidenzia quanto sia fondamentale rafforzare la sicurezza nelle strutture sanitarie per tutelare operatori e pazienti. Un episodio che rischia di cambiare il modo in cui affrontiamo la sicurezza ospedaliera.

Aggredisce un medico del Pronto Soccorso di Sassuolo, danneggiando anche gli arredi dello stesso. Bloccato e arrestato dai carabinieri della stazione cittadina, l’uomo, un 38enne di origine marocchina è comparso ieri davanti al giudice che, dopo l’udienza di convalida, ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena. I fatti risalgono alla notte scorsa, quando una pattuglia dei Carabinieri della stazione sassolese è intervenuta in piazza Martiri Partigiani, dove era stato segnalato un uomo in evidente stato di agitazione nei pressi degli stand allestiti in occasione di ‘Puglia che ti piglia’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it