Proseguono le ricerche per trovare l' anziano scomparso in Brianza

Le squadre di soccorso non si danno tregua nel tentativo di ritrovare Silvio Benvegnù, il 85enne scomparso da Bernareggio. La determinazione e l’impegno dei volontari e delle forze dell’ordine sono incredibili, mentre ogni minuto è prezioso per riportarlo a casa. Le ricerche continuano senza sosta, alimentando la speranza di un lieto epilogo. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti su questa emergenza.

Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Silvio Benvegnù, l'85enne di Bernareggio scomparso da venerdì mattina. Le operazioni sono proseguite per tutto il fine settimana e sono andate avanti ininterrottamente anche nella giornata di oggi, lunedì 23 giugno. A coordinare le attività di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Proseguono le ricerche per trovare l'anziano scomparso in Brianza

