Affitti calmierati anche per studenti e lavoratori con Agenzia Casa duemila domande in attesa

Negli ultimi dieci anni, il panorama degli affitti calmierati ha subito una trasformazione significativa, con un incremento degli alloggi disponibili per studenti e lavoratori. Nel 2024, grazie all’impegno di Agenzia Casa, sono stati messi a disposizione 526 alloggi, rispondendo a oltre 2.100 domande in attesa. Un passo avanti importante, ma ancora molta strada da fare per ridurre le disparità e offrire soluzioni abitative più accessibili a tutti.

A fine 2024 erano 526 gli alloggi messi a disposizione di "Agenzia casa" da parte di privati, a fronte di 2.146 domande in graduatoria in attesa di assegnazione. Numeri molto differenti da quelli di dieci anni prima, nel 2014, quando gli alloggi a disposizione del servizio erano 384, ma le.

