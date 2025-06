Palio del mare il classico dell’estate

Il Palio del Mare, il tradizionale evento estivo che anima il quartiere Faleriense, si appresta a celebrare il suo ventesimo anniversario. Dopo aver ripreso il cammino nel 2018, questa manifestazione continua a conquistare cuori e a rafforzarsi, grazie all’impegno di ASD Atletica PSE e dei cinque rioni locali. Un’occasione speciale che dimostra come la passione e la collaborazione possano rendere indimenticabile ogni edizione, e che promette ancora grandi emozioni.

Raggiunge il ventesimo anniversario il Palio del Mare, la manifestazione è riuscita a ripartire nel 2018 e ora tagliare questo grande traguardo. Organizzatori come sempre l’Asd Atletica PSE e i cinque rioni del quartiere Faleriense "Ringrazio l’amministrazione per il sostegno e tutti i partner, oltre a coloro che lavorano dietro le quinte per portare avanti la macchina organizzativa – spiega Sante Isidori presidente dell’atletica – abbiamo aggiunto novità come la Sunset Run del 31 maggio, la mostra Revival che aprirà giovedì 26 giugno in via Marina, e la serata Palio Story del 2 Luglio con assegnazione di riconoscimenti a storiche figure simbolo dell’iniziativa, dopo la cerimonia di benedizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it