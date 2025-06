STMicroelectronics i sindaci della Brianza scrivono al Governo | Si rischia la crisi economica

I sindaci della Brianza, preoccupati per il futuro della regione, hanno scritto al governo mettendo in guardia sui rischi di una crisi economica imminente. Il piano industriale di STMicroelectronics, che prevede un ridimensionamento del polo di Agrate, minaccia gravemente la stabilità socioeconomica locale. Questo allarme rappresenta un appello urgente affinché vengano adottate misure concrete per salvaguardare il tessuto produttivo e sociale del territorio.

Il piano industriale 2025 - 2027 presentato dai vertici della STMicroelectonics con il ridimensionamento del polo produttivo di Agrate Brianza rischia di compromettere gravemente la tenuta del tessuto socioeconomico di tutto territorio.

