Finti sold out ai concerti? L’eccezione sono i Pinguini | cantori della normalità che riempiono davvero gli stadi

Mentre i concerti spesso sbandierano sold out fasulli, i Pinguini Tattici Nucleari si distinguono come autentici protagonisti, riempiendo stadi veri con il loro talento. Negli ultimi giorni, polemiche edibattiti si sono acceso attorno a biglietti regalati o venduti a prezzi simbolici, sollevando dubbi sulla sincerità di alcuni eventi. Federico Zampaglione dei Tiromancino ha chiarito che questi “finti sold out” sono spesso legati a pratiche di distribuzione più che a reale interesse del pubblico.

Negli ultimi giorni si moltiplicano le polemiche sui presunti sold out costruiti con biglietti regalati o venduti a prezzi simbolici. Il dibattito ha scatenato la reazione di artisti, addetti ai lavori e pubblico. In un post pubblicato su Facebook  Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, ha spiegato che questo meccanismo è collegato alla distribuzione di biglietti scontati e gratuiti: i costi dei finti sold out, scrive Zampaglione, vengono pagati dagli artisti, che finiscono per indebitarsi con gli organizzatori pur di non ammettere il fallimento. Il musicista spiega che il discorso non è riferito a nessuno in particolare, ma a un meccanismo che “da anni sta distruggendo il meccanismo dei concerti e molte carriere”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Finti sold out ai concerti? “L’eccezione sono i Pinguini: cantori della normalitĂ che riempiono davvero gli stadi”

In questa notizia si parla di: sold - finti - concerti - eccezione

Finti sold out ai concerti: Zampaglione svela come si riempiono gli stadi facendo pagare i cantanti - Sei stanco di scoprire che molti concerti sembrano sold-out solo sulla carta? Federico Zampaglione, icona dei Tiromancino, svela i trucchi dietro ai finti sold-out e come alcuni manager fanno pagare i cantanti per riempire gli stadi.

Si continua a leggere un po’ ovunque l’ arcinota storia dei finti Sold Out ma le spiegazioni che vedo su come funziona il meccanismo sono spesso poco chiare. Proverò a spiegarvelo a modo mio, con una pagina di sceneggiatura, dopo aver visto questa storia Vai su Facebook

Finti sold out ai concerti? “L’eccezione sono i Pinguini: cantori della normalità che riempiono davvero gli stadi”; Facile indignarsi ora, sullo scandalo dei finti sold out; I finti sold out per tenere in strada la macchina dei concerti live. La protesta degli artisti (di A. Marrocco).

Finti sold out ai concerti: come funziona il meccanismo - Biglietti venduti a prezzi stracciati, o addirittura regalati, per simulare il tutto esaurito. Lo riporta msn.com

I "finti sold out" per tenere in strada la macchina dei concerti live. La protesta degli artisti - Concerti ufficialmente esauriti, ma in realtà gonfiati con biglietti omaggio o venduti sottocosto all’ultimo minuto. Riporta huffingtonpost.it