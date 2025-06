faenza celebra i suoi concittadini illustri, un momento di grande orgoglio e senso di appartenenza per la comunità. Con oltre un centinaio di presenti al teatro Masini, questa importante cerimonia rinnova l’impegno nel ricordare e onorare coloro che, con le loro imprese, portano alto il nome della città sia dentro che fuori i confini locali. Dopo i saluti istituzionali, il sindaco Massimo Isola, sul palco insieme alle ...

Grande partecipazione, con oltre un centinaio di presenti, alla cerimonia ufficiale al teatro Masini di Faenza, in occasione della 66esima giornata del Faentino lontano e della 60esima del Faentino sotto la torre. Un appuntamento ormai storico per la comunità faentina, che celebra ogni anno i concittadini che, dentro e fuori dalla città, ne onorano il nome e i valori. Dopo i saluti istituzionali, il sindaco Massimo Isola, sul palco insieme alle autorità civili e religiose, ha sottolineato l’importanza della manifestazione: "La memoria è un bene collettivo che ci permette di riconoscerci negli altri, di coltivare gratitudine e di costruire il futuro a partire da chi ha fatto tanto per portare il nome di Faenza in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it