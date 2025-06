Dalla Zàini alle distillerie Tracce dell’era industriale

Dalla Zàini alle distillerie, un viaggio tra tracce di un’epoca industriale ormai scomparsa. Quel profumo di cioccolato che un tempo riempiva via Carlo Imbonati 59 non si percepisce più: gli uffici sono gli ultimi testimoni di una storia lunga quasi un secolo. Un punto di riferimento che nel 1926 portò innovazione e tradizione nel quartiere, lasciando dietro di sé ricordi e tracce di un passato industriale che ancora affiora.

Il profumo di cioccolato che annunciava la presenza della Zàini in via Carlo Imbonati 59 oggi non si sente più. Sono rimasti solo gli uffici, perché la produzione è stata spostata progressivamente a Senago, per necessità di maggiori spazi. Uno storico punto di riferimento nel quartiere che affonda le radici nel 1926, quando la fabbrica di cioccolato Zàini si trasferì nella nuova sede di via Imbonati perché aveva bisogno, anche allora, di spazi più ampi. Un passaggio cruciale per l’azienda, testimoniato da una fotografia in bianco e nero, con Luigi Zàini al centro dei suoi dipendenti. Sulle ginocchia il quarto figlio, Vittorio, che condurrà l’azienda, col fratello maggiore Piero, dopo gli anni ’50. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla Zàini alle distillerie. Tracce dell’era industriale

In questa notizia si parla di: zàini - distillerie - tracce - industriale

Il colosso industriale brianzolo che punta sull'Italia: 1 milione di euro di investimenti per le fabbriche lombarde - Beta Utensili, colosso industriale brianzolo e leader europeo nella produzione di utensili per la meccanica, annuncia un investimento di oltre 1 milione di euro per potenziare le sue fabbriche in Lombardia.