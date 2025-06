Gattino incastrato Arrivano i pompieri

Salvare il piccolo felino intrappolato, trasformando un semplice episodio in una catarsi di solidarietà e coraggio. Domenica sera, via Cesare Battisti si è animata con una squadra di eroi improvvisati che, armati di pazienza e determinazione, hanno fatto di tutto per liberare il gattino, evitando che la paura prendesse il sopravvento. Un gesto che ricorda quanto una comunità possa unirsi per aiutare i più piccoli tra noi.

Domenica sera, in una tranquilla via della città, via Cesare Battisti, a ridosso del centro cittadino, è andato in scena un salvataggio con un protagonista un gattino. Si era infilato nel vano posteriore (o forse nel motore) di un’auto in sosta facendo partire una piccola, ma agguerrita mobilitazione popolare. Tutto è cominciato con un miagolio, captato da un gruppo di ragazzi che, senza pensarci due volte, si sono attivati per cercare di aiutare il piccolo felino. Non solo hanno cercato di capire dov’era nascosto, ma hanno anche avuto la prontezza di bloccare il proprietario dell’auto — ignaro dell’inquilino — che pare fosse già pronto a ingranare la marcia e andarsene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gattino incastrato. Arrivano i pompieri

