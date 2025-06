Pergola conto alla rovescia Lettera ufficiale o verbale? Ballano 400mila euro di tagli

Per la prima volta nella storia, il destino della Pergola pende da un filo sottile, tra un verbale e una decisione ufficiale che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro. Con 400mila euro di tagli in gioco e l’ombra di una possibile retrocessione nella serie B dei teatri, le sorti di questa istituzione culturale sono appese alle conclusioni di una Commissione consultiva. La suspense è alle stelle: che cosa decideranno le autorità ?

Il destino della Pergola è appeso a un filo, piuttosto un verbale. Che potrebbe essere reso pubblico già nella giornata di oggi. Ironia della sorte, nel giorno della festa cittadina di San Giovanni, il teatro di Firenze potrebbe scoprire la retrocessione nella serie B dei teatri. Le conclusioni di tutti i lavori della Commissione consultiva del Mic, da cronoprogramma, dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Ma per la prima volta nella storia, tre membri su sette si sono dimessi a causa della "scelta della maggioranza della Commissione di voler declassare la Fondazione teatro Nazionale della Toscana " che vede Stefano Massini alla direzione artistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pergola, conto alla rovescia. Lettera ufficiale o verbale?. Ballano 400mila euro di tagli

