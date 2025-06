Sorpresa nel cantiere della Bellani Emergono macerie sporche | i costi salgono di 4,45 milioni

Nel cantiere della scuola media Bellani, le sorprese emergono come macerie sporche e costi che schizzano di 445 milioni di euro. Durante gli scavi, sono state trovate 22.500 tonnellate di terreno contaminato con residui industriali degli anni ’60, un patrimonio di scorie metalliche che oggi vengono rivalutate come sfide ambientali e finanziarie. Un episodio che chiarisce come il passato possa influenzare il presente, rivelando nuove criticità da affrontare.

In cantiere, le sorprese sono dietro l’angolo. È il caso della scuola media Bellani, dove i lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico si sono imbattuti in 22.500 tonnellate di terreno miste a scorie metalliche, residui delle attività industriali degli anni ’60, epoca in cui il quartiere si sviluppava attorno a fonderie, vetrerie, impianti che impiegavano ferro, piombo, zinco. Scarti allora ritenuti innocui, oggi classificati invece come rifiuti speciali non pericolosi, ma da rimuovere. Così, mentre proseguono le operazioni di demolizione dell’edificio esistente, prende forma un piano straordinario di bonifica: un intervento tecnico complesso che farà lievitare il costo dell’opera da poco meno di 10 a 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpresa nel cantiere della Bellani. Emergono macerie sporche: i costi salgono di 4,45 milioni

