Parco del Cimitero la rinascita dell’area grazie ai fondi del Pnrr

Il Parco del Cimitero si prepara a rinascere grazie ai fondi del PNRR, trasformandosi in un’oasi di benessere e divertimento per tutti. Con circa 25mila metri quadrati di verde rinnovato, il progetto prevede aree polifunzionali e giochi sicuri per i bambini di ogni età. La nuova piattaforma circolare giallo ocra segna solo l’inizio di questa meravigliosa rinascita, che promette uno spazio pubblico moderno e accogliente.

Sarà un parco pubblico polifunzionale, per garantire più spazi sicuri per il gioco all’aperto dei bambini: la riqualificazione Pnrr del Parco del Cimitero, che si estende da via Vittorio Veneto a piazza De Gasperi, vedrà circa 25mila metri quadrati di verde comunale con nuovi spazi polivalenti e ludici per le diverse fasce di età. A cominciare dalla nuova piattaforma circolare di color giallo ocra, che ha preso il posto del malandato playground di basket: qui "saranno sistemati a breve alcuni giochi per i bimbi, rappresentando una delle novità nel progetto di restyling - spiega il sindaco Simone Cairo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco del Cimitero, la rinascita dell’area (grazie ai fondi del Pnrr)

In questa notizia si parla di: parco - cimitero - pnrr - rinascita

Roccamontepiano, il gioco vandalizzato torna al Parco dei Carpini: "Simbolo di rinascita e speranza" - Roccamontepiano celebra un importante ritorno: il gioco vandalizzato al Parco dei Carpini è stato finalmente reinstallato, simbolo di rinascita e speranza per la comunità.

Parco del Cimitero, la rinascita dell’area (grazie ai fondi del Pnrr); Lecce cambia con il Pnrr. Due anni per finire i lavori. Tutti i cantieri; «Parco delle Fonti, piazza Umberto I e percorso pedonale fino al cimitero: tre opere che riqualificano Petriolo».

Parco del Cimitero, la rinascita dell’area (grazie ai fondi del Pnrr) - Sarà un parco pubblico polifunzionale, per garantire più spazi sicuri per il gioco all’aperto dei bambini: la riqualificazione ... ilgiorno.it scrive

Bari, Parco della rinascita e Pnrr: «Non toccate quei finanziamenti» - I ritardi e i possibili rinvii delle opere finanziate dal Pnrr si addensano come nuvoloni neri sulla città di Bari. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it