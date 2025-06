Tutti al Laghetto Truck Festival

Tutti al Laghetto Truck Festival! Due giorni di pura adrenalina dedicati agli appassionati di motori, con esposizioni di camion, van e auto tuning, accompagnate da musica, giochi gonfiabili per i più piccoli e delizie culinarie preparate dai pescatori. La domenica, l’evento non si ferma: proseguirà con approfondimenti, dimostrazioni e il raduno di vetture tuning, rendendo questa kermesse imperdibile per tutti gli amanti delle due e quattro ruote.

Due giorni dedicati agli appassionati di motori, con esposizioni di camion, van e auto tuning, accompagnati da musica, giochi gonfiabili per i bambini, specialità culinarie tutte da gustare preparate dai pescatori e un raduno di vetture tuning. Si tratta del Laghetto Truck Festival, una kermesse speciale che si terrà sabato e domenica al Laghetto del Bosco Urbano di via Bottego a Lissone. La domenica la manifestazione non si fermerà ma si arricchirà anche con un raduno di auto tuning. F.L. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti al Laghetto Truck Festival

In questa notizia si parla di: laghetto - truck - festival - tutti

Streeat food festival, numerosi truck da tutti Italia portano in città le loro prelibatezze - Dal 16 al 18 maggio, Ravenna accoglie Streeat Food Festival, il primo evento dedicato allo street food.

DOMENICA 8 GIUGNO Aperitivo con Walter Master @ Veronello Lake Lounge! Musica, drink, good vibes e… Truck Food per tutti i gusti! Start ore 19:00 Veronello Lake Lounge Info & prenotazioni: 3470398885 www.veronellolakelounge.it N Vai su Facebook

Tutti al Laghetto Truck Festival; I food truck invadono le sponde del Lago di Varese a Schiranna: quattro giorni di musica e “cibo di strada”; Dove mangiare nel verde a Bologna.

Tutti al Laghetto Truck Festival - Due giorni dedicati agli appassionati di motori, con esposizioni di camion, van e auto tuning, accompagnati da musica, giochi ... Come scrive ilgiorno.it

Zanetti invita tutti al Laghetto per la Fibrosirun - La camminata non competitiva si svolgerà su un percorso di 6 e 10 km, ed è sostenuta dalla Proloco, dall’associazione «Io corro con Giovanni» e dal Comitato laghetto, con il patrocinio del Comune e da ... Si legge su primamonza.it