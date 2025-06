Bindi | La Valdichiana e l’Amiata meritano la giusta attenzione

La Valdichiana e l’Amiata sono tesori nascosti che meritano la stessa attenzione della Valdelsa. Durante le celebrazioni per i 25 anni dell’ospedale di Campostaggia, Rosy Bindi ha lanciato un appello energico a sostegno delle strutture sanitarie di Nottola e Abbadia San Salvatore, fondamentali per il benessere delle comunità. Unione e sinergia, sotto la guida della nuova direttrice Barbara Bianconi, sono la chiave per un futuro più solido e integrato.

"La Valdichiana, così come l'Amiata, non merita meno della Valdelsa". Nel bel mezzo delle celebrazioni per i venticinque anni dell'ospedale di Campostaggia, Rosy Bindi lancia l'appello a favore delle altre strutture sanitarie che da sempre sono un riferimento per la popolazione, da Nottola ad Abbadia San Salvatore. Ospedali uniti dalla stessa direzione sanitaria: in carica dal 1 giugno la direttrice facente funzioni, Barbara Bianconi, in sostituzione di Rosa La Mantia e in attesa della nuova nomina. Sono in particolare gli aspetti logistici a destare l'attenzione intorno a strutture ospedaliere che hanno loro stesse le caratteristiche dell'eccellenza sanitaria: Nottola e Abbadia San Salvatore come Campostaggia.