Cambio di governance in Sgambaro | Claudio Costantini nuovo direttore generale

In Sgambaro, storico pastificio del Triveneto celebre per la sua pasta di altissima qualità, si apre un nuovo capitolo con l'ingresso di Claudio Costantini come nuovo Direttore Generale. Questa nomina segna un momento cruciale per l’azienda familiare italiana, che dopo quasi 80 anni di successi si prepara a rafforzare il suo futuro, puntando sull’innovazione e sulla tradizione. Un cambiamento che promette di portare Sgambaro verso nuove vette di eccellenza.

