Corriere dello Sport | Napoli assalto a Nuñez | sogno Champions con l’uruguaiano E l’Al-Hilal prepara il blitz per Osimhen

Il Napoli si prepara a un’estate incandescente, con il sogno di riportare la Champions nel cuore della città. Darwin Nuñez potrebbe diventare il nuovo volto azzurro, mentre l’Al-Hilal prepara un blitz per Osimhen, con contatti già avviati e l’accordo del giocatore con il Liverpool. La strategia di De Laurentiis è chiara: un’offerta saudita da 160 milioni potrebbe sbloccare la situazione e aprire un nuovo capitolo di successi.

