Vasco Rossi spacca Triplice omaggio alle canzoni del Blasco

Preparati a vivere un’esperienza unica: Vasco Rossi, il "Blasco", torna con un triplice omaggio che cattura tutta la sua energia e passione. Dai classici intramontabili alle note più recenti, due feste all’aperto in Brianza si trasformano in un concerto spettacolare, con ospiti d’eccezione e l’atmosfera di un vero live. Venerdì alle 22, non perderti questa celebrazione del rocker di Zocca, un evento che promette di lasciarti senza fiato e con il cuore in gola.

Tutta la potenza e l’energia delle canzoni di Vasco Rossi riproposte con estrema fedeltà ai brani originali e alla carica tipica dei concerti del rocker di Zocca. È il triplice appuntamento proposto da due delle feste all’aperto che animeranno in questi giorni la Brianza, in un paio di casi ospitando anche alcuni musicisti del Blasco. Venerdì alle 22 sul palco del Beer Fest Carate, nell’area di via Vicinale dell’Immacolata, suoneranno i Sensazione Vasco (foto), tribute band di Vasco Rossi che per l’occasione avrà come ospite speciale Andrea Braido, storico chitarrista dell’artista emiliano, noto per i suoi assoli infuocati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vasco Rossi “spacca“. Triplice omaggio alle canzoni del Blasco

In questa notizia si parla di: vasco - rossi - triplice - canzoni

Scaletta concerto di Vasco Rossi, quali canzoni ascolteremo al Dall’Ara di Bologna - Bologna si prepara ad accogliere Vasco Rossi con grande entusiasmo: il Komandante tornerà sul palco dello stadio Renato Dall’Ara il 11 e 12 giugno 2025, durante il tour “Vasco Live Duemilaventicinque”.

Vasco Rossi “spacca“. Triplice omaggio alle canzoni del Blasco; Pia Tuccitto torna con il nuovo brano 'Cento e 1000 lacrime'; Paderno Dugnano, il killer 17enne come nella canzone di Vasco Rossi: ‘Farsi la barba o uccidere che differenza fa’.

Vasco Rossi “spacca“. Triplice omaggio alle canzoni del Blasco - Tutta la potenza e l’energia delle canzoni di Vasco Rossi riproposte con estrema fedeltà ai brani originali e alla ... Scrive ilgiorno.it

Vasco Rossi a Messina, fan in delirio per il “Blasco” e lui: «Il sud è meglio del nord» - Il pubblico attende l’arrivo del rocker con ansia, e canta per tutto il concerto, un rito che ormai si ripete da anni, e che si tramanda dai genitori ai figli. Lo riporta lasicilia.it