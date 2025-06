TS – Juventus l’Under 16 è campione d’Italia! Empoli ko 3-1 in finale

La Juventus Under 16 conquista il titolo di Campione d’Italia, battendo l’Empoli 3-1 nella finale allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone. Un trionfo che conferma la crescita e il talento delle giovani promesse bianconere, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi nel panorama del calcio giovanile italiano. Questo risultato testimonia l’impegno e la qualità del settore giovanile juventino, portando entusiasmo e speranze per il futuro. La loro vittoria rimarrà nella storia del club.

2025-06-23 22:56:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: La Juventus Under 16 è campione d'Italia. I bianconeri festeggiano la vittoria dello scudetto dopo essersi imposti per 3-1 sull'Empoli in quella che è stata la finale nazionale dei playoff, andata in scena allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. I giovani bianconeri confermano ulteriormente il dominio messo in mostra nel corso del campionato, concluso in cima alla classifica con ben 16 punti di vantaggio sul Bologna, secondo in classifica. Corigliano, assist e gol: il 10 trascina la Juventus alla vittoria. I giovani bianconeri piazzano la ciliegina sulla torta con la vittoria in finale, a coronamento di quella che è stata una stagione altrettanto entusiasmante, frutto dell'ottimo lavoro di Grauso e del gruppo compatto costruito nel tempo.

