Esplosioni a Teheran

Tensioni crescenti scuotono Teheran, con esplosioni che echeggiano nella capitale e in città vicine come Karaj. Mentre Donald Trump annuncia un cessate il fuoco graduale tra Israele e Iran, le recenti violenze sollevano interrogativi sulla stabilità della regione. Quanto durerà questa escalation? Seguiteci per aggiornamenti sulle ultime notizie di un conflitto che minaccia di cambiare gli equilibri geopolitici.

Secondo l'annuncio di Donald Trump il cessate il fuoco tra Israele e Iran sarà graduale. Intanto Israele ha sferrato pesanti attacchi in diverse aree di Teheran e in altre città iraniano tra mezzanotte e le prime ore di oggi. Esplosioni si sono verificate nella capitale e nella vicina Karaj. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Esplosioni a Teheran

Israele riprende gli attacchi all'Iran, «esplosioni nella capitale». Azzerata la prima linea militare, ucciso anche il capo della forza Quds. Teheran: «È guerra». Netanyahu: ci aspettiamo una risposta - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: le recenti esplosioni a Teheran segnano una svolta drammatica nel conflitto, con un bilancio tragico e ripercussioni globali.

Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore; Le notizie del 22 giugno sul conflitto tra Israele e Iran; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare».

Esplosioni a Teheran: Israele prende di mira i simboli del potere iraniano - Nella giornata del 23 giugno, all'indomani dell'attacco Usa su alcuni siti nucleari del Paese, Israele ha preso di mira diversi simboli del r ... Lo riporta repubblica.it

Teheran, dal carcere di Evin alle basi dei pasdaran: attacco israeliano ai simboli del potere - Cento bombe hanno colpito diversi obiettivi legati alle milizie che controllano le strade e soffocano il dissenso di piazza. Come scrive repubblica.it