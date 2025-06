Turista ha un doppio infarto in mare Salvato da un poker di angeli rossi

Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in un miracolo di speranza e prontezza. All’alba di una domenica a Bellaria, il destino ha messo di fronte a un doppio infarto un turista di 83 anni, cardiopatico, che stava per perdere la vita in mare. Grazie al rapido intervento di un eroico gruppo di angeli rossi, la sua vita è stata miracolosamente salvata. E questa è la storia di un salvataggio che resterà nei ricordi come un esempio di coraggio e solidarietà.

Erano circa le 17.30 di domenica quando all'altezza del bagno 29 di Bellaria è stata sfiorata la tragedia. Un turista italiano di 83 anni, cardiopatico, si è improvvisamente accasciato mentre si trovava in acqua, a poco più di un metro dalla riva. A colpirlo è stato un arresto cardiaco. A notare per primo la scena è stato un bagnino della cooperativa bellariese, che ha infatti notato l'anziano cadere in avanti nell'acqua e alcuni bagnanti avvicinarsi in fretta e furia per soccorrerlo. La reazione dei salvataggi è stata così immediata. In quattro – Denis, Max, Fabio e Roberto – si sono lanciati verso il punto dell'incidente, ognuno pronto a svolgere il proprio compito.

