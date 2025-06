Due gemelline siamesi unite per la testa separate con intervento record di 48 ore a Monza | una è morta

Un’impresa straordinaria di cuore e coraggio: a Monza, dopo 48 ore di intervento e oltre dieci mesi di preparazione, due gemelline siamesi di due anni e mezzo, unite per la testa, sono state separate. La sfida medica ha mantenuto alta la tensione, portando a un esito emozionante e doloroso: una delle due bambine è sopravvissuta, mentre l’altra non ce l’ha fatta. Una storia che tocca nel profondo, testimoniando il valore della determinazione umana e della speranza.

Un’operazione record di 48 ore e dieci mesi di interventi preparatori. Un percorso lungo e complicato per separare due gemelline siamesi, di due anni e mezzo, unite per la testa. Una di loro è sopravvissuta, l’altra, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è morta. Le bambine, di origine senegalese. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Due gemelline siamesi unite per la testa separate con intervento record di 48 ore a Monza: una è morta

