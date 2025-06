Nuovi progetti e cantieri bloccati | Ferite da sanare nel quartiere

Dergano si trova in un momento di grande fermento, tra progetti ancora in attesa di sviluppo e edifici in degrado pronti a rinascere. La zona si trasforma, tra opportunità e sfide, riflettendo il delicato equilibrio tra crescita e riqualificazione. La mappa del patrimonio edilizio dismesso evidenzia le criticità , ma anche il potenziale di un quartiere che può riscrivere il proprio futuro. È il momento di affrontare queste ferite e immaginare nuove possibilità .

Edifici in costruzione si alternano a cantieri fermi, bloccati, e a edifici degradati o dismessi che in futuro potrebbero diventare nuove residenze. Luci e ombre a Dergano, quartiere che sta attraversando una fase di trasformazione e al centro anche del risiko del mercato immobiliare. Sull’ultima mappa disponibile del "patrimonio edilizio dismesso con criticità " nel quartiere spiccano cantieri fermi, all’angolo tra via Bonomi e via Diego Guicciardi o in via Giuseppe Candiani. Figurano edifici degradati o dismessi, tra cui l’area in via Conte Verde, e altri edifici dismessi abbattuti che sono diventati cantieri, da via Giovanni Bovio a via Bernardo Davanzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovi progetti e cantieri bloccati: "Ferite da sanare nel quartiere"

