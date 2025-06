Mario Burlò in carcere in Venezuela da 7 mesi l'avvocato | Arrestato mentre entrava nel Paese dalla Colombia

Da sette mesi, Mario Burlò, imprenditore italiano, si trova rinchiuso in un carcere venezuelano, mentre il suo avvocato cerca di fare luce sulla sua condizione. Arrestato all’ingresso nel paese dalla Colombia, la sua vicenda rimane avvolta nel mistero. La speranza e la preoccupazione crescono tra amici e familiari. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa intricata vicenda che tiene con il fiato sospeso l’Italia.

A Fanpage.it parla l'avvocato di Mario Burlò, l'imprenditore in carcere in Venezuela e di cui non si hanno più sue notizie dallo scorso novembre: "Non siamo riusciti ancora a contattarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’imprenditore Mario Burlò in carcere in Venezuela: la famiglia lo cercava da novembre - Da novembre, la famiglia di Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, era nel timore di non aver più sue notizie.

