La protesta dei precari | il ministero ci deve assumere

La lotta dei precari si sta avvicinando a un punto di svolta: 1.100 lavoratori, fondamentali per la gestione di servizi essenziali come immigrazione e permessi di soggiorno, chiedono che il Ministero prenda finalmente atto delle proprie responsabilità e li assuma. La loro vertenza, lunga e complessa, sta per giungere a una conclusione decisiva, perché il diritto a un lavoro stabile non può più essere ignorato.

La vertenza, che si è trascinata tra ricorsi legali, resistenze e ostruzionismi come lo stop allo sciopero decretato dalla commissione di garanzia, è arrivata all’atto finale. La posta in gioco è il posto di lavoro di 1.100 persone impiegate con contratti di somministrazione nelle Prefetture e Questure, che si occupano di servizi fondamentali per la gestione dell’immigrazione, dal rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, al decreto flussi e alle pratiche di emersione e regolarizzazione. Ieri si sono radunati davanti alla sede milanese dell’agenzia di lavoro interinale Adecco (dopo un presidio nei giorni scorsi davanti a Randstad, altra agenzia coinvolta), per far sentire la loro voce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La protesta dei precari: il ministero ci deve assumere

