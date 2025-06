Attivo Sos famiglia sportello con psicologa e consulente di coppia

Le sfide della vita quotidiana, rafforzando il benessere e l’armonia familiare. Con uno sportello gratuito, attivo presso SOS Famiglia a Macerata, giovani e famiglie possono trovare ascolto, supporto e consigli professionali in un ambiente accogliente e riservato. La prevenzione è sicuramente il metodo migliore per fronteggiare tutte le difficoltà: prenditi cura di te e della tua famiglia, perché il primo passo verso un futuro sereno inizia da qui.

"Sos famiglia" è uno sportello psicologico che supporta gratuitamente i giovani e le famiglie. Iniziativa dell’Ats e del Comune di Macerata, il progetto mira a prevenire il disagio e a favorire la dimensione del benessere; vede presenti una psicologa e una consulente di coppia: gli utenti sono liberi di esprimere i propri sentimenti, i vissuti, le domande e le difficoltà. "La prevenzione è sicuramente il metodo migliore per fronteggiare tutte quelle situazioni che coinvolgono la famiglia, dalle crisi di coppia ai rapporti conflittuali con i figli, insomma tutte quelle situazioni a cui si fa fatica a dare risposte all’interno delle mura domestiche che rischiano, così, di complicarsi e diventare croniche – ha detto l’assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro (foto) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attivo "Sos famiglia", sportello con psicologa e consulente di coppia

