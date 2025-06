Morirai nelle mie mani

In un vortice di tensione e paura, un uomo di 52 anni ha mostrato un comportamento minaccioso e violento nei confronti della propria compagna, ignorando la sua volontà di separarsi. Un episodio drammatico si è verificato quando, di fronte alla decisione di lei di concludere la relazione, egli ha reagito con una rabbia incontrollata. La situazione si è fatta ancora più grave, coinvolgendo anche la presenza della figlia minorenne, lasciando emergere un quadro inquietante di crisi familiare.

Non voleva assolutamente saperne della volontà manifestata dalla compagna di separarsi da lui. Così, complice anche un presunto abuso di bevande alcoliche, un uomo di 52 anni ha manifestato a più riprese un atteggiamento decisamente aggressivo e minaccioso tra le pareti domestiche, anche in presenza della figlia minorenne. In un caso, proprio di fronte alla volontà della donna di porre fine alla loro relazione, lui aveva afferrato un coccio di bottiglia di vetro, pronunciando gravi minacce mentre teneva la vittima al collo: "In garage ho un ascia per te, devi morire nelle mie mani", sarebbe stata una delle frasi contestate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Morirai nelle mie mani"

