Rifiuta l’etilometro e il test degli stupefacenti Denuncia e ritiro della patente a diciannovenne

Un episodio che evidenzia quanto sia importante rispettare le norme sulla sicurezza stradale. A diciannove anni, il ragazzo ha scelto di rifiutare l'etilometro e il test antidroga, mettendo a rischio sé stesso e gli altri. Denunciato e con la patente ritirata, il suo gesto rischia di avere conseguenze gravi. La strada, infatti, è un luogo di responsabilità e consapevolezza, e ogni scelta sbagliata può cambiare per sempre il corso della vita.

Erano le 3.45 di domenica quando una pattuglia di militari dell’Arma ha visto un ragazzo a loro noto in piazza Garibaldi. Non sembrava molto presente a sé stesso, tuttavia era a piedi e i militari, dopo aver controllato i suoi documenti, lo hanno lasciato andare. Ma poi hanno visto che il 19enne è salito in auto ed è partito. Subito la gazzella dei militari lo ha seguito e fermato in piazzale Rimembranze. Qui hanno chiesto al giovane di soffiare nell’ etilometro e fare il test degli stupefacenti, ottenendo un netto rifiuto. I carabinieri hanno fatto presente che avrebbe rischiato la denuncia, ma il 19enne non ha cambiato idea e a quel punto la sua patente è stata ritirata e poi è scattata la denuncia per rifiuto di sottoporsi al test. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuta l’etilometro e il test degli stupefacenti. Denuncia e ritiro della patente a diciannovenne

