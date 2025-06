Ricami preziosi e dettagli sartoriali inaspettati rinnovano un grande classico dell’estate

Ricami preziosi e dettagli sartoriali sorprendenti reinventano il classico dell’estate, il coordinato top e shorts a righe. Un’icona senza tempo, irresistibile grazie al suo fascino marinière e alla sua versatilità. Ma attenzione: per evitare di cadere nella banalità, gli accessori diventano i protagonisti del gioco. E così, ogni stagione, questo outfit diventa il canvas perfetto per esprimere stile e originalità.

Una delle formule più amate della stagione estiva, soprattutto in ambito vacanziero è il coordinato top e shorts a righe. Sarà perché le strisce hanno quell’innegabile fascino marinière oppure perché è un grande classico che non passa mai di moda. Sta di fatto che, ogni anno, non possiamo fare a meno di tirarlo fuori dall’armadio e indossarlo. Il rischio di banalizzarlo però esiste sempre. Gli accessori possono fare grandi cose in questo senso ma a volte non sono abbastanza per dare un twist tutto nuovo al look rigato. Come fare? Il rimedio c’è e punta tutto sui dettagli. Nel caso del look di oggi, infatti, sono proprio questi ultimi a fare la differenza, connotando il coordinato a righe con un’allure più preziosa e habillé. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ricami preziosi e dettagli sartoriali inaspettati rinnovano un grande classico dell’estate

