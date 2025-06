L’ospedale riaperto? Solo una sceneggiata

L’entroterra si anima con il tour elettorale di Matteo Ricci, che ha trasformato l’ospedale riaperto in una passerella politica. Tra incontri e comizi, l’ex sindaco di Pesaro mira a consolidare il sostegno per le prossime regionali, cercando di scalare le preferenze contro Francesco Acquaroli. Il suo viaggio, accompagnato da figure di spicco come Micaela Vitri e Michele Chiarabilli, rappresenta un passo strategico verso il traguardo elettorale. L’obiettivo è chiaro: conquistare la regione, passo dopo passo.

Giro elettorale dell’entroterra per Matteo Ricci, ieri mattina. L’ex sindaco di Pesaro è in piena campagna per le prossime regionali, per soffiare la poltrona all’attuale governatore Francesco Acquaroli. Accompagnato dalla collega di partito e consigliera regionale Micaela Vitri e dal vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli, l’europarlamentare Pd ha fatto un giro per Fossombrone, ma ha anche toccato Montefelcino e Cartoceto. L’obiettivo del tour (si chiama "Per tutte le Marche") è "avere momenti di ascolto e confronto con cittadini, imprese, realtà del mondo sociale e sanitario del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’ospedale riaperto? Solo una sceneggiata"

