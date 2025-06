Costume mestruale | cos' è dove comprarlo e i migliori modelli per il ciclo

Il costume mestruale COS 232 rappresenta l’innovazione che trasforma il modo di vivere il ciclo. Ideale per chi desidera libertà e comfort, permette di nuotare senza preoccupazioni, anche durante i giorni critici. Dove acquistarlo? Online, nei migliori negozi specializzati o direttamente sul sito ufficiale. Scopri i modelli più performanti e lasciati conquistare da questa rivoluzione che rende il mare un luogo di piena libertà, senza vergogna.

Il period swimwear è l'evoluzione che stavamo aspettando per vivere il ciclo mestruale, anche al mare, senza più alcuna vergogna.

Al mare col ciclo. Il costume mestruale ti fa vivere l’estate in libertà in ogni momento del mese - di godersi il mare e la piscina senza preoccupazioni, offrendo comfort, sicurezza e libertà di movimento.

