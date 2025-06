Zumba cinema all’aperto e cucina tipica | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se siete alla ricerca di un modo divertente e coinvolgente per trascorrere la serata, Bergamo e provincia offrono un ricco calendario di eventi imperdibili. Tra cinema all’aperto, feste tradizionali, spettacoli di zumba e sapori autentici della cucina tipica, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Scopri cosa fare stasera e vivete una serata indimenticabile tra divertimento, cultura e buon cibo!

La festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte a Bergamo, l’estivo Spritz&Burger Ad Albino, la sagra del casoncello a castro, Zumba a Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 24 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera dalle 18 alle 19 al parco Nilde Iotti, a Bergamo in via Antonio Vivaldi, sarĂ possibile partecipare a “Gyrokinesis al parco”, un approccio olistico al movimento. Abbigliamento comodo; materassino o telo; numero di sgabelli limitato; prenotazione consigliata telefonando al numero 3397026656 o 3491985728. 🔗 Leggi su Bergamonews.it