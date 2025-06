L’idea | enorme murales di Lupo al Ballarin

Un gigantesco murale di Mario Lupo, intitolato “Corale Attesa”, potrebbe presto abbellire il parco Ballarin di San Benedetto, grazie alla visione dell’architetto Franco Mercuri e all’entusiasmo dell’associazione Endeca. Questo progetto rappresenta un tributo importante all’artista sambenedettese scomparso nel 1992, e la sua rinascita artistica potrebbe diventare un simbolo di rinascita culturale per la comunità. Una proposta che promette di unire passato e presente in un’opera di grande impatto visivo.

'Corale attesa', monumentale opera di Mario Lupo, potrebbe essere destinata al parco 'Ballarin' di San Benedetto. È quanto auspica l'architetto Franco Mercuri, cofondatore dell'associazione Endeca – Agitatore Culturale Ets presieduta da Rosalba Rossi. La notizia emerge a pochi giorni dal video, ad opera di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, che documenta il ritrovamento del murale dell'artista sambenedettese scomparso nel 1992, e che la sua famiglia riteneva perduto. L'opera, invece, è rimasta custodita per anni da privati della riviera. Le immagini mostrano l'imponenza e la delicatezza dell'opera, che misura dieci metri di lunghezza per sei di altezza, offrendo un raro scorcio del lavoro dell'artista, celebre per la sua attività di scultore e pittore.

