ponte ciclopedonale sul chienti procede il cantiere dei lavori

Il nuovo ponte ciclopedonale sul Chienti sta prendendo forma, un progetto che promette di unire in modo sostenibile e sicuro le comunità di Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio. Il sindaco Massimiliano Ciarpella aggiorna sui progressi: i lavori sui piloni e la lavorazione dei conci metallici procedono spediti, avvicinando questa importante infrastruttura alla sua realizzazione. Ecco come si sviluppa questa importante opera di connessione...

Come procedono i lavori per il ponte ciclopedonale sul Chienti che dovrà collegare l'estremo sud di Civitanova Marche e quello nord di Porto Sant'Elpidio? E' il sindaco Massimiliano Ciarpella a fornire un aggiornamento sull'andamento dell'opera: "In questi giorni, sul versante elpidiense, è in corso la posa dei piloni propedeutici alla costruzione delle rampe, mentre sta andando avanti in officina la lavorazione dei conci metallici che saranno poi trasportati in cantiere e montati per far prendere forma all'infrastruttura. Ho avuto l'ultimo aggiornamento dall'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli.