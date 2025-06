Lavori all’Ex Foro Boario | pronto tra un anno I cittadini coinvolti per la valorizzazione

L'ex Foro Boario di Osimo si trasforma: entro un anno, cittadini e comunità saranno protagonisti di un nuovo spazio culturale e sociale. La prima fase del corso per attivatori di comunità, parte del progetto "Ex Foro Boario - Mercato culturale urbano", ha già avviato un percorso di coinvolgimento e valorizzazione. Finanziato da Fondazione Cariverona, questo innovativo processo mira a creare un punto di aggregazione vivo e inclusivo. La sfida ora è costruire insieme un futuro ricco di opportunità per tutti.

Si è tenuta la prima parte del corso per attivatori di comunità nell'ambito del progetto " Ex Foro Boario - Mercato culturale urbano " a Osimo. "L'iniziativa (finanziata da Fondazione Cariverona con un bando vinto dal Comune di Osimo nel 2023) è parte di un percorso innovativo di coinvolgimento dei cittadini (giovani, anziani, famiglie, associazioni) per valorizzare il Foro come area di aggregazione sociale e spazio culturale, per assicurare un futuro alla zona una volta finiti i lavori di riqualificazione a monumento e parco", spiega l'assessore Jacopo Celentano. Il Comune infatti ha già consegnato il cantiere del Foro, l'inizio di una significativa trasformazione per un pezzo di storia importante del quartiere centrale di San Marco.

