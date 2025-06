ucciso da un blocco di cemento colpo fatale inutili i soccorsi

Una tragica fatalità scuote Faloppio: Antonio Giuseppe Patitucci, operaio di 57 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro, travolto da un blocco di cemento. La scena, improvvisa e devastante, ha lasciato senza parole tutta la comunità. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza. Una tragedia che invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e della tutela dei lavoratori.

FALOPPIO (Como) Lo ha travolto un blocco di cemento, del quale forse non ha nemmeno fatto in tempo ad accorgersi. È morto sul colpo Antonio Giuseppe Patitucci, operaio edile di 57 anni, residente a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, ma da tempo domiciliato a Faloppio, nel Comasco, in una abitazione adiacente la sede della Inerti e asfalti srl, in località Fornace a Faloppio, dove ieri mattina alla 11.30 è avvenuta la tragedia. Un impianto lavorativo con aree di cava, dove si ricavano materiale destinati al settore edile. Secondo una primissima ricostruzione fatta dai carabinieri di Faloppio, l’uomo stava lavorando in uno scavo adiacente un contenitore di inerti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it