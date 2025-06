Attraversamenti pericolosi Esposto al Comune

La sicurezza dei cittadini non può più aspettare: le condizioni degli attraversamenti pedonali di Sondrio sono un rischio quotidiano per pedoni e residenti. Attraversamenti sbiaditi, pavimentazioni sconnesse, segnaletica inesistente o ormai invisibile in zone strategiche testimoniano l’urgenza di interventi concreti. Il Codacons si prepara a presentare un esposto al Comune, chiedendo azioni immediate e un tavolo tecnico dedicato alla sicurezza urbana e all’abbattimento delle barriere architettoniche, affinché la città torni ad essere un luogo di convivenza sicura e accessibile a tutti.

A dimostrazione di come la misura sia ormai colma, il Codacons presenterà un esposto al Comune di Sondrio per chiedere un piano di interventi immediati e la convocazione di un tavolo tecnico sulla sicurezza urbana e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Attraversamenti pedonali sbiaditi, pavimentazioni sconnesse, segnaletica orizzontale assente o ormai invisibile in aree strategiche della città: è questa la situazione denunciata anche in un’interpellanza discussa in Consiglio Comunale e che coinvolge zone nevralgiche come gli ingressi dell’ospedale, della biblioteca, di alcune scuole e della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attraversamenti pericolosi . Esposto al Comune

In questa notizia si parla di: attraversamenti - esposto - comune - pericolosi

Attraversamenti pedonali rovinati: esposto di Codacons Lombardia contro il Comune di Sondrio - A Sondrio, la sicurezza dei pedoni è messa a dura prova da attraversamenti rovinati e segnaletica inesistente o sbiadita in zone strategiche della città.

Attraversamenti pericolosi . Esposto al Comune; Attraversamenti pedonali rovinati: esposto di Codacons Lombardia contro il Comune di Sondrio; “Attraversamenti pedonali pericolosi nella zona tra via Bruxelles e via eLe Corbusier: il Comune intervenga”.

Attraversamenti pericolosi . Esposto al Comune - A dimostrazione di come la misura sia ormai colma, il Codacons presenterà un esposto al Comune di Sondrio per chiedere ... Si legge su ilgiorno.it

"Attraversamenti pedonali pericolosi". Interviene la Lega a San Giovanni - Lo ha detto la Lega Salvini Premier di San Giovanni Valdarno, che attraverso i suoi rappresentanti ha ... Come scrive lanazione.it