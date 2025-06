digitalizzazione il progetto di casa della memoria e isrec

La Casa della Memoria di Urbisaglia e l’Isrec Macerata uniscono le forze in un ambizioso progetto di digitalizzazione e conservazione, volto a rendere accessibili i documenti storici dei campi di internamento nella provincia di Macerata dal 1940 al 1943. Con oltre 43mila pezzi archivistici, questa iniziativa mira a preservare la memoria storica e a promuovere una più ampia conoscenza delle vicende del passato. In linea con quanto …

Casa della memoria di Urbisaglia e Isrec Macerata insieme per " Digitalizzazione e memoria ". Si tratta di un progetto pluriennale per l’accessibilità dei documenti relativi ai campi di internamento nella provincia di Macerata e agli internati negli anni dal ‘40 al ‘43, conservati presso l’ Archivio di Stato di Macerata, il Fondo questura di Macerata e l’Ufficio di gabinetto. Il Fondo comprende circa 43mila documenti. In linea con quanto indicato dal ministero della Cultura, il progetto include sia la scansione che la metadatazione delle risorse per fare in modo che siano allineate agli standard. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it