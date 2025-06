Rapina da 36mila euro durante la perquisizione Il ministro Piantedosi | provvedimenti immediati

Una breve visita che si è trasformata in una rapina da 36 mila euro durante una perquisizione. Tre agenti, presentatisi come ufficiali della Polizia di Stato, hanno sfruttato il momento di distrazione per svuotare la cassaforte dei proprietari, lasciando dietro di sé un colpo audace e misterioso. Il ministro Piantedosi ha promesso provvedimenti immediati per fare luce su questo inquietante episodio, che scuote la sicurezza delle nostre case.

Hanno suonato alla porta mostrando i distintivi della Polizia di Stato. "Dobbiamo effettuare una perquisizione ", le parole utilizzate da tre agenti che hanno poi chiesto ai proprietari di casa di rimanere nel soggiorno. Mentre erano apparentemente impegnati nell'ispezione, hanno svuotato la cassaforte della camera da letto: un bottino di quasi 36 mila euro sottratto in pochi minuti prima di andare via, senza lasciare tracce, o almeno così credevano. A distanza di meno di tre mesi da quei fatti, avvenuti lo scorso 27 marzo nel quartiere Mostacciano di Roma, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a tre misure cautelari (arresti domiciliari) per i tre poliziotti, tutti in servizio presso il Commissariato Salario Parioli.

In questa notizia si parla di: euro - perquisizione - rapina - 36mila

