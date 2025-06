Khamenei mostra sui social la bandiera Usa in fiamme Ma Trump sui social | Congratulazioni mondo è tempo di pace!

Nel vortice delle tensioni globali, i social si fanno arena di simboli e messaggi potenti: Khamenei mostra la bandiera americana in fiamme, mentre Trump sui social esprime congratulazioni per un presunto "tempo di pace". La retorica dura dell’Iran, con il suo motto di resistenza e autodifesa, si intreccia con immagini artificiali che alimentano il clima di incertezza. In questo scenario complesso, il mondo si chiede: quale sarà il prossimo passo?

«Non abbiamo aggredito nessuno, non accettiamo l'aggressione di nessuno, non ci sottometteremo alle aggressioni di nessuno: questa è la logica della nazione iraniana». Lo scrive su X la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei dopo l'attacco missilistico lanciato contro una base statunitense in Qatar. Il post del leader della Repubblica islamica è accompagnato dall'immagine realizzata artificialmente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze armate americane hanno bombardato tre siti nucleari iraniani. “Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo dell’Iran”, ha scritto Trump in un post sul social Truth. Gli aggiornamenti su La Vai su Facebook

