Domenica, le associazioni ambientaliste di Senigallia scendono in piazza con il 'Bici Mob', un movimento per sensibilizzare sulla situazione delle ciclabili locali. Tra ponti storici e nuove infrastrutture, il focus sarà su ‘l’pont d’l fiaton’, ‘ponte Garibaldi’ e la Ciclovia Adriatica sul fiume Cesano. L’obiettivo? evidenziare le disparità nei collegamenti e promuovere un futuro più sostenibile per la mobilità urbana.

Domenica il ‘bici mob’ delle associazioni ambientaliste "Tre Ponti cittadini - La maledizione dei ponti di Senigallia". Riflettori accesi su ‘l’pont d’l fiaton’, ‘ponte Garibaldi’ e ‘il ponte Ciclovia Adriatica sul fiume Cesano’. "Mentre sulla sponda Nord è stato realizzato il collegamento con la ciclovia fino a Marotta e poi verso nord, non si ha alcuna notizia di come questo ponte sarĂ collegato, attraversando la Riviera di Ponente, con la pista ciclabile che dal porto prosegue fino oltre il Ciarnin – spiegano Italia Nostra (Sezione di Senigallia), Gruppo SocietĂ Ambiente (GSA), Associazione Confluenze – Cultura, Ambiente e SocietĂ , Amici della foce del fiume Cesano - Circolano voci preoccupanti sull’ipotesi di voler far passare la ciclovia sull’arenile che, tra tante possibili soluzioni, è la meno sostenibile! Una ipotesi inaccettabile perchĂŠ sottrae spazio alla spiaggia, alle dune, alle aree protette dove nidifica il fratino, agli esercizi commerciali sull’arenile e ai concessionari di spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - C’è il "Bici mob" per la situazione delle ciclabili

