Dormitorio rovente e vicino al depuratore Interpellanza in Consiglio comunale

Un dormitorio di fortuna, già caldo e insalubre, si trasforma in una vera e propria fornace durante questi giorni di gran caldo. Ma non è tutto: lo spostamento vicino al depuratore, tra miasmi incessanti, rende la condizione ancora più insostenibile. La questione, affrontata dall’interpellanza firmata da Michele Bernardi, sarà al centro della prossima seduta del consiglio comunale, sollevando importanti interrogativi sulla tutela dei diritti e della salute dei cittadini.

Non solo il loro dormitorio di fortuna in queste giornate di gran caldo si trasforma in una fornace dove è quasi impossibile resistere, ma lo stesso, in occasione dei recenti lavori per lo spostamento del ponte ferroviario, è stato spostato nei pressi del depuratore dove ci sono miasmi 24 ore al giorno. La questione, firmatario Michele Bernardi, è oggetto di una delle cinque interpellanze che il gruppo consiliare del PD porterà nella seduta del consiglio comunale di Sondrio di venerdì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dormitorio rovente e vicino al depuratore. Interpellanza in Consiglio comunale

In questa notizia si parla di: dormitorio - depuratore - consiglio - comunale

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

Dormitorio rovente e vicino al depuratore. Interpellanza in Consiglio comunale - Non solo il loro dormitorio di fortuna in queste giornate di gran caldo si trasforma in una fornace dove è quasi impossibile resistere, ma lo stesso, in occasione dei recenti lavori per lo spostamento ... Riporta msn.com

Chiavari: depuratore, le minoranze convocano il Consiglio comunale - Dai consiglieri comunali di minoranza Antonio Bertani, Mirko Bettoli, Alessandro Calcagno, Silvia Garibaldi, Giovanni Giardini. Si legge su msn.com