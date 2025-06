Paura a Vienna 23enne assistente di volo palermitana cade dal terzo piano di un albergo

Una giovane assistente di volo palermitana, residente a Vienna, si trova ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata dal terzo piano di un albergo. Le autorità indagano su un possibile episodio non accidentale, sollevando interrogativi su quanto accaduto in quella notte. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, suscita preoccupazione e attenzione nella comunità . La polizia ha avviato le indagini per fare luce sulla verità .

Palermitana di 23 anni si trova ricoverata in ospedale a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano di una stanza in albergo. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti sospettano che possa non essersi trattato di un incidente. La giovane, assistente di volo, da poco residente nella capitale austriaca, si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, già ascoltato dagli.

