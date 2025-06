Festa al ristorante ’Maria’ 50 anni al profumo di ragù

Festeggiare i 50 anni di attività del ristorante Maria a Cavallara, tra ricordi di specialità fatte a mano e storie di passione, significa rendere omaggio a una vera leggenda della cucina locale. Maria Fabrizi, con la sua dedizione e talento, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti. Un traguardo che merita di essere celebrato con entusiasmo e gratitudine, perché il suo percorso è un esempio di eccellenza e passione autentica, capace di ispirare le generazioni future.

di Sandro Franceschetti "Una volta, in un giorno, ho preparato a mano 150 uova di tagliatelle, per più di 200 persone". E' sempre stata una cuoca record Maria Fabrizi, classe 1938, 'inventatasi' chef nel 1975 e da allora vera anima del ristorante 'Maria' di Cavallara (frazione di Mondavio, proprio di fronte al noto crossodromo che ha ospitato gare prestigiose sulle ruote artigliate), che ora festeggia i 50 anni di attività. Oggi alcuni problemi alle gambe costringono Maria a limitare il suo impegno, ma ancora adesso è l'anima dell'omonimo ristorante fondato da lei e dal suo compianto marito Pietro Cerisoli, spentosi nel 2012.

