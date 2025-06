Ennesima rissa in centro Coinvolte venti persone

Un’altra notte di tensione a Vigevano, dove ancora una volta il centro cittadino si trasforma in scena di una maxi rissa coinvolgendo circa venti giovani e adulti. All’incrocio tra via Buozzi e via Leonardo da Vinci, vicino al supermercato Conad, l’episodio accende i riflettori su un problema ormai strutturale: la sicurezza urbana. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per chiarire le cause di questa violenta escalation.

VIGEVANO (Pavia) Almeno una ventina di persone, giovanissimi ma anche adulti, hanno dato vita, domenica intorno alle 21, all’ennesima maxi-rissa in pieno centro cittadino, all’incrocio tra via Buozzi e via Leonardo da Vinci, nelle vicinanze del supermercato Conad, una delle zone considerate più “calde“ della città nonostante sia vicinissima a piazza Ducale. La rissa, sui cui motivi sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, è stata molto violenta: a terra sono rimasti alcuni bastoni. Due uomini di 27 e 34 anni, hanno dovuto fare ricorso alle cure del medici del Pronto soccorso dell’ ospedale cittadino, dal quale sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ennesima rissa in centro. Coinvolte venti persone

